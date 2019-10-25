Около 200 учителей и руководителей пензенских школ пройдут оценку компетенций

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в прошлом году оценку компетенций прошли около 200 педагогов математического и гуманитарного направлений, В 2019-м ее пройдут еще 200 учителей химии, географии и физики, а также руководители образовательных организаций.

«Учитель должен уметь работать с учениками, полностью знать содержание стандарта и уметь применять педагогические технологии, приемы, которые работали бы на результат, формировать предметные и метапредметные компетенции ученика, личностные качества. Педагог, который работает на выпускника, должен знать материал на углубленном уровне, и этот уровень проверяется в I части тестирования. Во II — проверяются знания педагогом педагогических технологий, его практические умения при работе с детьми», — рассказала об особенностях оценки учитель истории и обществознания, замдиректора школы № 66 Пензы Лариса Тропина.

Каждый педагог получит результат на личную электронную почту, а регион — обобщенный результат тестирования. По итогам можно будет сделать вывод о том, какие направления подготовки учителей нуждаются в коррекции, отметили в министерстве.