Белозерцев и Уйба обсудили вопросы организации работы службы крови

Владимир Уйба прибыл в регион для участия в открытии нового медицинского модуля «Центр крови» и научно-практической конференции, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Хочу выразить признательность за то, что вы сегодня — на Пензенской земле, за совместную работу и за то, что с вашим участием нам удалось завершить строительство центра крови», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что область наряду с другими регионами реализует национальный проект «Здравоохранение». И есть задача — обеспечить доступность и качество медицинской помощи, проведение операций, в том числе высокотехнологичных.

В ходе деловой беседы Владимир Уйба напомнил, что проект модернизации службы крови на территории субъектов страны реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина.

«Создание центров крови — это очень важно, поскольку пока практически в 70 процентах случаев служба крови размещается в непрофильных зданиях. Новые технологические решения, применяемые сегодня, в первую очередь, направлены на обеспечение безопасности — донора, врача и реципиента, который будет получать кровь. И когда здание проектное, тогда предусмотрены все технологические решения, а это залог безопасности», — пояснил Владимир Уйба.

В Пензе открылся четвертый центр крови в стране, который отвечает всем современным требованиям. Стандарт безопасности в России, по словам Владимира Уйбы, — значительно выше, чем во многих странах Европы.