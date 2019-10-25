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В Никольске открыли памятную доску подполковнику УФСБ Владимиру Квышко

25 октября в 06:22 66 просмотров
, который погиб при исполнении служебных обязанностей в городе Грозном Чеченской Республики.

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В городе Никольске Пензенской области торжественно открыли памятную доску подполковнику управления ФСБ Владимиру Квышко, который погиб при исполнении служебных обязанностей в городе Грозном Чеченской Республики.

В мероприятии приняли участие начальник регионального управления ФСБ полковник Дмитрий Поляков, глава администрации Никольского района Людмила Линина, начальник отдела в г. Кузнецке УФСБ России по Пензенской области Андрей Чураев и другие почетные гости, сообщает пресс-центр облправительства.

«Мне посчастливилось быть знакомой с Владимиром Квышко, когда я работала в школе № 2 города Никольска. Это был человек, для которого патриотизм — не просто слова, а образ жизни. Это Человек и Патриот с большой буквы. Память о Владимире Прокофьевиче навсегда останется в моем сердце», — призналась Людмила Линина.

Память Владимира Квышко почтили минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориальной доске.

Подполковник Владимир Квышко был командирован в Чечню в апреле 1996 года. 6 августа вооруженные формирования сепаратистов развязали широкомасштабные боевые действия в городе Грозном. В ходе боев общежитие УФСБ, где находился никольчанин, было окружено боевиками. В течение трех суток Владимир Квышко, возглавляя оборону объекта, участвовал в отражении атак противника.

9 августа чекисты прорвали кольцо окружения. Группа под командованием подполковника прикрывала отход товарищей. В ходе боя с сепаратистами он был тяжело ранен и, оценив ситуацию, приказал группе прорываться к зданию УФСБ, а сам остался прикрывать отход подчиненных. Владимир Квышко отверг требования боевиков о сдаче в плен и погиб в борьбе с противником. За совершенный подвиг Указом президента РФ он был посмертно награжден орденом Мужества.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой регионального УФСБ

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