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Курсы доллара и евро продолжают расти

24 октября в 15:58 132 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 25 октября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,7997 до 63,8600 руб., курс евро — с 70,9644 руб. до 71,1400 руб.

Золото будет стоить 3 056,83 рублей за грамм, серебро — 35,99, платина — 1 886,84, палладий — 3 580,69.


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