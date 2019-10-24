Курсы доллара и евро продолжают расти

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 25 октября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,7997 до 63,8600 руб., курс евро — с 70,9644 руб. до 71,1400 руб.

Золото будет стоить 3 056,83 рублей за грамм, серебро — 35,99, платина — 1 886,84, палладий — 3 580,69.