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Пензенские инспекторы призывают водителей быть внимательнее

24 октября в 16:16 156 просмотров

В Пензе на улице Карпинского произошла авария с участием пешехода.

Установлено, что в половине шестого часа вечера 23 октября на улице Карпинского УАЗ-396202 сбил 56-летнюю женщину. За рулем машины находился 64-летний пенсионер.

«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции призывает водителей учитывать погодные условия во время движения. Чтобы избежать ДТП, следует строго соблюдать правила: выбирать такие скорость, интервал и дистанцию, которые обеспечивали бы безопасность всех участников дорожного движения.

Пешеходам рекомендуют использовать на одежде светоотражающие элементы, это позволит стать заметнее в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Напомним, сотрудники пензенского радио «Экспресс» проводят акцию для водителей «Держу ритм без нарушений» (16+). Если автолюбители будут соблюдать правила дорожного движения, их ждут сюрпризы.


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