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Елену Малышеву срочно доставили в больницу

24 октября в 16:25 60 просмотров

Телеведущей Елене Малышевой стало плохо и ее в срочном порядке доставили в больницу. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Когда звезда немного пришла в себя, она написала на своей страничке в соцсети о том, что делать, если неожиданно стало плохо из-за давления.

«Если вы один дома, откройте входную дверь, чтобы скорая могла войти, если вы потеряли сознание. Я была одна и все это сделала. Не нужно отказываться от госпитализации. С давлением шутки плохи. Нужно обследоваться и понять причины его повышения», — рассказала она.

Елена Малышева — медик, ведущая программы о здоровье на «Первом канале». Является доктором медицинских наук и автором множества научных публикаций.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/malysheva.live/

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