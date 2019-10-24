В Башмаковском районе отремонтировали три дома культуры

В Башмаковском районе Пензенской области в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» и нацпроекта «Культура», инициированного президентом Владимиром Путиным, был проведен ремонт дома культуры в трех домах культуры.

В частности, обновлено учреждение культуры в селе Тимирязево, на эти цели было потрачено 5,7 млн рублей. Подрядчики провели ремонт кровли, установку дверей и окон, облицовку стен в фойе, гримерке и коридоре, выполнен ремонт пола. Также обновили коммуникации, сообщили в пресс-центре облправительства. В настоящее время в ДК действуют 12 творческих формирований, занимаются около 200 человек. Открыта библиотека, фонд которой насчитывает около 10 тысяч экземпляров.

Также отремонтированы дома культуры в селах Высокое и Никульевка, на эти цели было выделено около 10 млн рублей.