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В Башмаковском районе отремонтировали три дома культуры

24 октября в 16:39 110 просмотров
«Развитие культуры и туризма» и нацпроекта «Культура», инициированного президентом Владимиром Путиным, был проведен ремонт дома культуры в трех домах культуры.

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В Башмаковском районе Пензенской области в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» и нацпроекта «Культура», инициированного президентом Владимиром Путиным, был проведен ремонт дома культуры в трех домах культуры.

В частности, обновлено учреждение культуры в селе Тимирязево, на эти цели было потрачено 5,7 млн рублей. Подрядчики провели ремонт кровли, установку дверей и окон, облицовку стен в фойе, гримерке и коридоре, выполнен ремонт пола. Также обновили коммуникации, сообщили в пресс-центре облправительства. В настоящее время в ДК действуют 12 творческих формирований, занимаются около 200 человек. Открыта библиотека, фонд которой насчитывает около 10 тысяч экземпляров.

Также отремонтированы дома культуры в селах Высокое и Никульевка, на эти цели было выделено около 10 млн рублей.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/191536/

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