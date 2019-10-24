В Пензе открыли современный модуль центра крови (видео)

В Пензе открыли новый современный медицинский модуль областного клинического центра крови. Теперь для доноров создан более качественный сервис, обеспечена безопасность крови и ее компонентов, имеются новые возможности для исследования биологических материалов. К слову, таких учреждений в стране всего лишь четыре.

Просторный зал ожидания с удобными сиденьями, регистратура оборудованная системой навигации и электронной очереди, инфоматом. Новый медицинский модуль областного клинического центра крови уже с порога удивляет комфортом. В нем учтено буквально все. Ранее доноров принимали в бывшем здании детского сада, которое было неприспособленно для медицинских нужд.

«Установка модуля в нашем регионе — это очень важный момент. Модуль обеспечивает более комфортные условия для доноров», — отметил заместитель главного врача по медицинской части Пензенского областного клинического центра крови Степан Козак.

С открытием медицинского модуля улучшились условия для доноров, персонала, а также для заготовки, переработки и хранения крови и ее компонентов. Новое оборудование позволяет внедрять самые современные технологии. К примеру, для предварительного анализа крови приобретен единственный в области бесконтактный перфоратор для того, чтобы процедура проходила максимально быстро и безболезненно.

«Заживляемость после лазерного перфоратора — практически мгновенная. После обычного старификатора приходится держать намного дольше. Теперь уже выходя из центра крови, донор может спокойно утилизировать повязку», — рассказала медицинский лабораторный техник Пензенского областного клинического центра крови Алия Молозева.

Два зала для сдачи крови и каждый имеет свою специфику. Благодаря этому ожидание сведено к нулю. Кроме того, в здании есть кабинет неотложной помощи на случай возникновения непредвиденных ситуаций, сообщает телеканал «Экспресс».

С работой модуля ознакомились глава региона Иван Белозерцев и руководитель Федерального медико-биологического агентства страны Владимир Уйба. Последний отметил, что пензенский модуль — один из самых современных в России. Таких учреждений в стране всего лишь четыре.

«У нас сегодня ни одна клиническая больница не испытывает дефицита. Это возможно только тогда, когда есть донор и персонал, который действительно относится к донору, как к самому дорогому, что есть, потому что оборудование можно купить, здание можно построить, но не будет донора — не будет ничего», — подчеркнул Владимир Уйба.

Иван Белозерцев поблагодарил его за поддержку региона. В частности, за помощь в создании в Пензенской области современного медицинского центра.

«Ввели в эксплуатацию этот великолепный модуль. Условия сегодня созданы, они — прекрасны. Нам это нужно», — сказал глава региона.

Пензенский центр крови поставляет биоматериал в 38 лечебных учреждений области. С открытием нового модуля появилась возможность для заготовки стволовых клеток для лечения ряда онкологических заболеваний.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».