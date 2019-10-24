Уникальное предложение для пензенцев: купи квартиру сейчас, а расплатись потом
Менеджер высокого полета
Открытие медицинского модуля «Центра крови» в Пензе
Отзыв на роман «Мы в порядке»
Наши новости
Пензенским льготникам объяснили правила получения компенсации за капремонт
На какие выплаты могут рассчитывать пензенские врачи?
Пензенец просит оборудовать пешеходный переход на ул. Островной
Радио «Экспресс» учит пензенских водителей соблюдать ПДД
Пензенцам показали, как будет выглядеть работник для переписи населения
Владимир Уйба: Один из четырех современных модулей центра крови находится в Пензе
В Пензенской области посадили более 500 тысяч сосен
Пензенцам рассказали о компенсации платы за капремонт
В Пензе на улицах Измайлова и Ново-Казанской отключили воду
Представители «ТНС энерго Пенза» рассказали пенсионерам о цифровых сервисах

В Пензе открыли современный модуль центра крови (видео)

24 октября в 19:48 164 просмотра
, обеспечена безопасность крови и ее компонентов, имеются новые возможности для исследования биологических материалов. К слову, таких учреждений в стране всего лишь четыре.

" data-title="В Пензе открыли современный модуль центра крови — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе открыли новый современный медицинский модуль областного клинического центра крови. Теперь для доноров создан более качественный сервис, обеспечена безопасность крови и ее компонентов, имеются новые возможности для исследования биологических материалов. К слову, таких учреждений в стране всего лишь четыре.

Просторный зал ожидания с удобными сиденьями, регистратура оборудованная системой навигации и электронной очереди, инфоматом. Новый медицинский модуль областного клинического центра крови уже с порога удивляет комфортом. В нем учтено буквально все. Ранее доноров принимали в бывшем здании детского сада, которое было неприспособленно для медицинских нужд.

«Установка модуля в нашем регионе — это очень важный момент. Модуль обеспечивает более комфортные условия для доноров», — отметил заместитель главного врача по медицинской части Пензенского областного клинического центра крови Степан Козак.

С открытием медицинского модуля улучшились условия для доноров, персонала, а также для заготовки, переработки и хранения крови и ее компонентов. Новое оборудование позволяет внедрять самые современные технологии. К примеру, для предварительного анализа крови приобретен единственный в области бесконтактный перфоратор для того, чтобы процедура проходила максимально быстро и безболезненно.

«Заживляемость после лазерного перфоратора — практически мгновенная. После обычного старификатора приходится держать намного дольше. Теперь уже выходя из центра крови, донор может спокойно утилизировать повязку», — рассказала медицинский лабораторный техник Пензенского областного клинического центра крови Алия Молозева.

Два зала для сдачи крови и каждый имеет свою специфику. Благодаря этому ожидание сведено к нулю. Кроме того, в здании есть кабинет неотложной помощи на случай возникновения непредвиденных ситуаций, сообщает телеканал «Экспресс».

С работой модуля ознакомились глава региона Иван Белозерцев и руководитель Федерального медико-биологического агентства страны Владимир Уйба. Последний отметил, что пензенский модуль — один из самых современных в России. Таких учреждений в стране всего лишь четыре.

«У нас сегодня ни одна клиническая больница не испытывает дефицита. Это возможно только тогда, когда есть донор и персонал, который действительно относится к донору, как к самому дорогому, что есть, потому что оборудование можно купить, здание можно построить, но не будет донора — не будет ничего», — подчеркнул Владимир Уйба.

Иван Белозерцев поблагодарил его за поддержку региона. В частности, за помощь в создании в Пензенской области современного медицинского центра.

«Ввели в эксплуатацию этот великолепный модуль. Условия сегодня созданы, они — прекрасны. Нам это нужно», — сказал глава региона.

Пензенский центр крови поставляет биоматериал в 38 лечебных учреждений области. С открытием нового модуля появилась возможность для заготовки стволовых клеток для лечения ряда онкологических заболеваний.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...