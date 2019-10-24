Пензенцы искали потерявшуюся пенсионерку трое суток (видео)

Пензенские полицейские совместно с волонтерами нашли пропавшую 82-летнюю пенсионерку. О том, что женщина вышла на прогулку и заблудилась, в оперативную часть сообщил сын. Однако куда именно отправилась женщина, выяснить удалось не сразу.

Сейчас пенсионерка в безопасности, и рядом — близкие люди, но всего пару дней назад ее поисками занимались 80 полицейских, кинологи с собаками, а также волонтеры. Выйдя из дома прогуляться старушка, сама того не заметив, забрела в заброшенный дачный массив. Когда спохватилась, то поняла, что заблудилась. Единственное, что смогла сделать, — позвонить родственникам и сказать, что потерялась. А дальше телефонная связь оборвалась, сообщает телеканал «Экспресс».

«Полицейские установили местонахождение разыскиваемой. Она была на заброшенных дачных участках массива «Дружба — 2», расположенных в Октябрьском районе», — сообщила старший оперуполномоченный отдела полиции № 3 УМВД России по Пензе Ирина Магомедова.

Женщина до последнего думала, что ушла от дома недалеко, пыталась звать на помощь родственников, выкрикивая их имена. А ночи проводила — сидя на скамейке. После того, как пенсионерку нашли спустя трое суток, ее срочно доставили в клиническую больницу № 6.

«Состояние пациентки на данный момент — стабильное. Она немного возбуждена — расстроена произошедшим с ней. Мы планируем наблюдать женщину до конца этой недели», — сказала врач-невролог Клинической больницы № 6 им Г. А. Захарьина Ирина Тишкина.

Сотрудники УМВД напоминают: если ваш родственник ушел из дома и не вернулся — необходимо сразу позвонить в дежурную часть или набрать номер 112. Чем раньше специалистам станет известно о произошедшем, тем больше шансов найти пропавшего целым и невредимым.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».