В Кузнецке появился новый арт-объект (видео)

Гостей города Кузнецка Пензенской области теперь будет встречать новая стела. Торжественное открытие арт-объекта состоялось на въезде в город. Его размеры — 3,5 на 2,5 метра. Восстановили конструкцию по инициативе местных предпринимателей.

У Кузнецка появилась новая корона. Она венчает стелу, которую установили на въезде в город. Постамент для нее пустовал еще с 90-х годов прошлого века. Старую скульптуру похитили. Инициатором установки нового арт-объекта стал местный предприниматель. Он говорит, что эта идея впервые пришла ему в голову еще в 2005 году и связана она с легендой об основании Кузнецка, сообщает телеканал «Экспресс».

«У нас как получается: корона — это ехала Екатерина из Санкт-Петербурга. У лошади отлетела подкова, местные кузнецы ее подковали. И она издала указ, что город отныне будет называться Кузнецком», — рассказал предприниматель Александр Меньшов.

Работа над арт-объектом заняла у кузнецов полтора месяца. Стоимость проекта — 250 тысяч рублей. Размеры подковы с буквой «К» посередине — 2,5 на 3,5 метра. Еще выше стелу делает полуметровая корона. Вес скульптуры — 350 килограммов.

«Получился вот такой хороший арт-объект, который украшает въезд в город. Отличный повод, чтобы задуматься над тем, что стоит не останавливаться на достигнутом, а продолжать в таком же ключе: благоустраивать город, делать его узнаваемым, презентабельным, приятным. Чтобы люди, которые въезжают в сюда, отмечали это. Да и самим будет приятно», — подчеркнул глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

У властей города есть планы по дальнейшему обустройству площадки около арт-объекта. Они рассчитывают, что стела станет у кузнечан одним из любимых мест для фотографирования.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».