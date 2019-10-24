В Пензенской области действует целый ряд региональных и федеральных мер поддержки сотрудников сферы здравоохранения. Журналисты информагентства обратились в профильное министерство, чтобы разобраться в том, на какие выплаты могут рассчитывать пензенские врачи и медсестры.

По информации минздрава региона, существует девять разновидностей выплат медработникам:

1) Ежегодные денежные выплаты врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные больницы (г. Кузнецк, г. Каменка, г. Нижний Ломов и г. Сердобск) и районные больницы:

— при трудоустройстве — 150 тыс. рублей;

— после первого отработанного года — 50 тыс. рублей;

— после второго отработанного года — 75 тыс. рублей;

— после третьего отработанного года — 100 тыс. рублей.

Условия получения — возраст до 50 лет и трудоустройство в течение первых трех лет после завершения обучения, либо не работавшие последние три года Пензенской области.

2) Ежегодные денежные выплаты врачам-педиатрам при трудоустройстве в медорганизации Пензы:

— при трудоустройстве — 150 тыс. рублей;

— после первого отработанного года — 50 тыс. рублей;

— после второго отработанного года — 75 тыс. рублей;

— после третьего отработанного года — 100 тыс. рублей.

Рассчитывать на такую выплату могут врачи, прибывшие на работу в Пензу из других субъектов России, без возрастных ограничений.

3) Предоставление в пользование жилого помещения (квартиры) с возможностью последующей приватизации, если врач отработал в пензенской медорганизации не менее семи лет.

4) Ежемесячная компенсация оплаты за наем жилья врачам-педиатрам при трудоустройстве в медицинские организации г. Пенза в размере 10 тыс. рублей.

Требования для получения выплаты — заключение договора найма жилья и прибытие на работу в Пензу из другого региона.

5) Ежемесячная компенсация оплаты за наем жилья врачам-специалистам в размере 10 тыс. рублей. Выплаты производятся в 2017 года, для их получения необходимо трудоустроиться в медорганизацию после окончания целевой последипломной подготовки (интернатуры, ординатуры), иметь договор о целевом обучении в интернатуре, ординатуре, заключенный с 1 июля 2016 года, и договор найма жилья.

6) Единовременная денежная выплата молодым специалистам: врачам-специалистам — 12 тыс. рублей, средним медработникам — 6 тыс. рублей. Она предоставляется после непрерывной работы в медорганизации в течение первых двух лет после окончания учебного заведения.

7) Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам и средним медработникам, прибывшим работать в сельскую местность. («Земский врач», «Земский фельдшер» осуществляется с 2018 года) — 1 млн и 500 тыс. рублей соответственно.

Для того, чтобы получить такую выплату, необходимо быть моложе 50 лет, устроиться на работу в медорганизацию или подразделение на вакантную должность, включенную в программный реестр.

8) Дополнительная ежемесячная стипендия студентам-целевикам медицинских вузов в размере 500 рублей

9) Дополнительная ежемесячная стипендия врачам, обучающимся в ординатуре, в размере 500 рублей.

Напомним, в Пензенской области реализуется приоритетный национальный проект «Здравоохранение», инициированный президентом Владимиром Путиным. Одной из ключевых его задач является практически полная укомплектованность врачами и медсестрами больниц и поликлиник. Реализация мероприятий, направленных на достижение поставленной задачи, находится на жестком личном контроле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.