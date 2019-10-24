На какие выплаты могут рассчитывать пензенские врачи?

По информации минздрава региона, существует девять разновидностей выплат медработникам:
1) Ежегодные денежные выплаты врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные больницы (г. Кузнецк, г. Каменка, г. Нижний Ломов и г. Сердобск) и районные больницы:
— при трудоустройстве — 150 тыс. рублей;
— после первого отработанного года — 50 тыс. рублей;
— после второго отработанного года — 75 тыс. рублей;
— после третьего отработанного года — 100 тыс. рублей.
Условия получения — возраст до 50 лет и трудоустройство в течение первых трех лет после завершения обучения, либо не работавшие последние три года Пензенской области.
2) Ежегодные денежные выплаты врачам-педиатрам при трудоустройстве в медорганизации Пензы:
— при трудоустройстве — 150 тыс. рублей;
— после первого отработанного года — 50 тыс. рублей;
— после второго отработанного года — 75 тыс. рублей;
— после третьего отработанного года — 100 тыс. рублей.
Рассчитывать на такую выплату могут врачи, прибывшие на работу в Пензу из других субъектов России, без возрастных ограничений.
3) Предоставление в пользование жилого помещения (квартиры) с возможностью последующей приватизации, если врач отработал в пензенской медорганизации не менее семи лет.
4) Ежемесячная компенсация оплаты за наем жилья врачам-педиатрам при трудоустройстве в медицинские организации г. Пенза в размере 10 тыс. рублей.
Требования для получения выплаты — заключение договора найма жилья и прибытие на работу в Пензу из другого региона.
5) Ежемесячная компенсация оплаты за наем жилья врачам-специалистам в размере 10 тыс. рублей. Выплаты производятся в 2017 года, для их получения необходимо трудоустроиться в медорганизацию после окончания целевой последипломной подготовки (интернатуры, ординатуры), иметь договор о целевом обучении в интернатуре, ординатуре, заключенный с 1 июля 2016 года, и договор найма жилья.
6) Единовременная денежная выплата молодым специалистам: врачам-специалистам — 12 тыс. рублей, средним медработникам — 6 тыс. рублей. Она предоставляется после непрерывной работы в медорганизации в течение первых двух лет после окончания учебного заведения.
7) Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам и средним медработникам, прибывшим работать в сельскую местность. («Земский врач», «Земский фельдшер» осуществляется с 2018 года) — 1 млн и 500 тыс. рублей соответственно.
Для того, чтобы получить такую выплату, необходимо быть моложе 50 лет, устроиться на работу в медорганизацию или подразделение на вакантную должность, включенную в программный реестр.
8) Дополнительная ежемесячная стипендия студентам-целевикам медицинских вузов в размере 500 рублей
9) Дополнительная ежемесячная стипендия врачам, обучающимся в ординатуре, в размере 500 рублей.
Напомним, в Пензенской области реализуется приоритетный национальный проект «Здравоохранение», инициированный президентом Владимиром Путиным. Одной из ключевых его задач является практически полная укомплектованность врачами и медсестрами больниц и поликлиник. Реализация мероприятий, направленных на достижение поставленной задачи, находится на жестком личном контроле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.