В России резко наступит «автомобильная зима»

Специалисты выяснили, что в стране в 2019 году «автомобильная зима» наступит позже, чем обычно, но резко. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Автомобильная зима» — это время, когда автомобилистам необходимо менять резину.

«Критерием для этого является устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку плюс пять в сторону понижения», — пояснили синоптики.

Из-за того, что в этом году произошла подвижка сезонов, «автомобильная зима», по мнению экспертов, наступит резко, среднесуточная температура понизится на 10 градусов.

«Пойдет снег, местами появится небольшой снежный покров. На дорогах прогнозируется первая гололедица», — добавили синоптики.