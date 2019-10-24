В России резко наступит «автомобильная зима»

«Автомобильная зима» — это время, когда автомобилистам необходимо менять резину.
«Критерием для этого является устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку плюс пять в сторону понижения», — пояснили синоптики.
Из-за того, что в этом году произошла подвижка сезонов, «автомобильная зима», по мнению экспертов, наступит резко, среднесуточная температура понизится на 10 градусов.
«Пойдет снег, местами появится небольшой снежный покров. На дорогах прогнозируется первая гололедица», — добавили синоптики.