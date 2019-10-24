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Пензенская «Лагуна-УОР» сразится с действующим чемпионом России

24 октября в 17:29 174 просмотра
(0+) в рамках второго тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд.

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В Пензе пройдут две игры (0+) в рамках второго тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд.

Как сообщает пресс-атташе клуба «Лагуна-УОР» Елена Никитина, два матча с участием пензячек состоятся 25 и 26 октября в ФОКе «Спутник» на ул. Попова. Сурская команда примет действующего чемпиона России — футбольный клуб «Аврора» из Санкт-Петербурга.

В пятницу игра начнется в 18 часов, в субботу — в 17 часов. Пензенцев приглашают поддержать землячек.

Напомним, чемпионат России по мини-футболу среди женщин стартовал в начале октября. Руководство клуба, тренеры и игроки заявляли о том, что в новом сезоне нацелены только на золотые медали.


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