В ПензГТУ в шестой раз пройдет инженерная олимпиада

«Наш вуз шестой год выступает организатором олимпиады в регионе. Отборочный этап, по традиции, пройдет у нас в вузе и на базе школ-партнеров университета», — рассказал руководитель Центра профориентации ПензГТУ Павел Желтов.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в этом году отборочные туры пройдут в гимназиях № 1, 13, 42 и 53, лицеях № 2, 29 и 55, школах № 52, 58, 64, 66, 68, 77, а также в центре технологического обучения Пензы. В Заречном отборочные туры пройдут на базе филиала ПензГТУ — Зареченского технологического института.

На всех площадках олимпиада начнется в 14 часов, на решение заданий ребятам отведут один час.

«В этом году олимпиада включает восемь профилей, откроет ее, по традиции, русский язык — его ребята напишут уже 8 ноября. Напоминаем, что для участия необходимо не позднее чем за семь дней до профиля зарегистрироваться, прислав заявку на e-mail: geltovpv@gmail.com, обязательно указав выбранную площадку и профиль олимпиады», — отметил Павел Желтов.

Заявки, поступившие позже указанного времени, не рассматриваются, без регистрации к участию в олимпиаде допускать также не будут.

Отметим, инженерная олимпиада «Звезда» является одной из самых масштабных в России: в ней принимает участие более 300 тысяч школьников с 6 по 11 классы. В Пензе в предыдущей олимпиаде приняли участие свыше 5,5 тысяч школьников.

