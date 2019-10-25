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Губернатор: Продукцию за рубеж должны поставлять не менее 900 компаний (видео)

24 октября в 23:50 184 просмотра
, выход на рынок Китая, а также сотрудничество с международными интернет-магазинами.

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В Пензе впервые прошел региональный экспортный форум. Его организовали по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. Главными вопросами к обсуждению стал экспорт в страны ближнего зарубежья в сфере мебельного производства, выход на рынок Китая, а также сотрудничество с международными интернет-магазинами.

Для пензенских предпринимателей форум стал не только площадкой для обмена опытом, но и возможностью поделиться контактами, например, с торговыми представительствами Казахстана и Республики Беларусь и сотрудниками международных маркетплейсов, сообщает телеканал «Экспресс».

Организаторы не обошли стороной новейшие тенденции — экспорт через интернет-магазины. Компания, которую представляет спикер, представитель сервисного партнера международного интернет-магазина на территории России Михаил Мартынов, — одна из самых востребованных интернет-площадок в мире, сотрудничает с 30 регионами России, с пензенскими предприятиями пока проводит переговоры.

«Компании из России только начинают узнавать про возможности онлайн-экспорта, и благодаря центру поддержки экспорта и российскому экспортному центру у нас появляется возможность обучать компании выходить на данные меркетплейсы, сопровождать их и, соответственно, увеличивать их экспортный потенциал», — рассказал Михаил Мартынов.

«Самое большое — это экспорт пищевой продукции, мебельщики тоже наращивают свои объемы. Мы пригласили опытного спикера, чтобы он рассказал о том, как увеличить объемы экспорта именно мебельной продукции», — пояснила руководитель Центра поддержки экспорта фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Александра Бессонова.

Мебельный кластер в Пензенском регионе сейчас — один из самых быстрорастущих. Компания из Кузнецка, которую представляет Елена Журкова, пока на международном рынке сотрудничает только с Казахстаном и через отдельных дилеров.

«Очень активно развиваемся на российском рынке, есть потребность в экспорте. Мы считаем, что российский рынок уже переполнен, и для того, чтобы развиваться и быть в тренде всегда, нужно идти на экспорт», — поделилась Елена Журкова.

Форум разделили на шесть площадок. Среди них была секция «Легкий старт» — поставка товаров и услуг в Белоруссию и Казахстан. К обсуждению организаторы пригласили сотрудников торговых представительств этих стран.

«Есть задача в этом году выйти на европейский рынок. Это достаточно сложно для нас, потому что много барьеров, связанных с сертификацией, патентом. Мы сейчас работаем, чтобы участвовать и в выставочной деятельности в европейской части», — рассказал директор кондитерского предприятия Николай Кузяков.

Главные слушатели форума — малые и средние предприятия. Увеличение доли их экспорта в регионах — одна из задач национального проекта в сфере экономики, который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. За пять лет доля экспорта в пензенской области должна увеличится в два раза.

«Основными целями данного проекта является увеличение занятых и создание рабочих мест и на это направленна экспортная деятельность», — отметил первый заместитель министра экономики Пензенской области Валерий Миронов.

Направления, которые нужно развивать активнее всего — агропромышленная сфера и сфера услуг.

«Количество малых и средних предприятий-экспортеров Пензенской области до 2024 года должно быть удвоено. Продукцию за рубеж должны поставлять не менее 900 компаний. Экспорт агропромышленного комплекса должен достигнуть 203 миллионов долларов, а объем промышленной продукции — 359 миллионов долларов», — подчеркнул Иван Белозерцев.

На поддержку малых и средних предприятий в этом году регион получил 600 миллионов рублей. Чтобы узнать о возможных видах помощи, предпринимателям Пензенской области достаточно обратиться в региональный фонд поддержки предпринимательства.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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