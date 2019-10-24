Губернатору вручили серебряную маску фестиваля «МаскерадЪ» в Пензе

В Пензе стартовало одно из главных культурных событий города. В драматическом театре имени Луначарского 24 октября открылся международный фестиваль «МаскерадЪ» (18+), почетными гостям которого стали губернатор Иван Белозерцев, заместитель председателя регионального ЗакСобра Владимир Полукаров и другие представители власти.

Открытие фестиваля началось не с торжественной части, а с театральных зарисовок в исполнении пензенских актеров. Зрители сразу погрузились в удивительную атмосферу — зал погрузился во тьму, прожекторы освещали лишь белые силуэты перчаток, брюк, шляпы, бабочки и пиджака на сцене, которые изображали причудливый танец. В итоге они сложились воедино, и стал различим человеческий силуэт.

Затем прозвучал гимн «Маскерада», который спели актеры во главе с художественным руководителем драмтеатра Сергеем Казаковым.

Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенцев с таким значимым событием в культурной жизни, как открытие фестиваля «МаскерадЪ». Он напомнил, что недавно в наш город приезжал Никита Михалков со спектаклем «Метаморфозы-5: Ведьма» (16+).

«Я сейчас сидел в зале и думал, что пензякам везет, особенно осенью, особенно- театралам. Совсем недавно Никита Сергеевич Михалков на этой сцене со своими воспитанниками, своей творческой мастерской представлял спектакли по произведениям Бунина, Чехова. Мы каждый год ждем его приезда. И еще одной доброй традицией с 2014 года стало проведение театрального фестиваля «МаскерадЪ». Пензу всегда считали театральной, в течение нескольких дней будет показано девять спектаклей. И у нас есть возможность посмотреть постановки коллективов из других городов, в том числе — Ульяновска, Перми, Москвы», — сказал глава региона.

Сергей Казаков вручил Ивану Белозерцеву главный символ фестиваля — серебряную маску. Ее дарят всем участникам «Маскерада».

К пензенскому зрителю обратилась и директор московского театра «Школа драматического искусства» (ШДИ) Ольга Соколова.

«Волнительно и радостно сегодня, Пенза очень нам мила. Спасибо за приглашение на фестиваль, это высокая честь открывать церемонию. Я чувствовала за кулисами дыхание зала, надеюсь, оно совпадает с энергией актеров», — отметила она.

Программа фестиваля открылась спектаклем «ШДИ» по пьесе Гоголя «Женитьба» (16+) в постановке режиссера Александра Огарева. Одну из центральных ролей в нем играет Заслуженный артист России Игорь Яцко.

С полной программой фестиваля «МаскерадЪ» вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.