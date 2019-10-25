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30 человек эвакуировали из дома на ул. Заводской в Пензе

25 октября в 09:04 280 просмотров

Утром 25 октября в Пензе на улице Заводской произошел пожар.

Сообщение о возгорании в доме № 15 поступило на пульт дежурного в 8:15. На место выехали 18 человек личного состава МЧС и шесть машин спецтехники.

«Сгорела комната на первом этаже пятиэтажного жилого дома», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В квартире, где вспыхнул огонь, находились бабушка с внуком, они вышли сами. С верхних этажей эвакуировали 30 человек, из-за задымления они не могли выбраться. Никто не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники МЧС просят граждан быть аккуратнее с огнем, в том числе — при курении, не использовать неисправные электроприборы, а также самодельные обогреватели.


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