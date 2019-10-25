Алишер Усманов поделился историей молодости

Основатель USM Holdings поделился воспоминаниями о вузе, который окончил в 1976 году. В те годы студентов отправляли на картошку. В первый же день Усманов вместе с однокурсником выбился в лидеры. Но утром у них так болели мышцы, что разогнуться не было сил. Именно тогда он придумал первую бизнес-схему в своей жизни.

«Смотрю — весы. Заезжает зилок, там 3600. А у нас заезжает такой маленький тракторок. Я думаю, а если 3600 станет 3500, а наше будет 1300, у нас же будет больше картошки и план выполним быстрее. Через три дня наши показатели сбора картошки так пошли наверх, что через неделю меня отправили в Москву от греха подальше, уже месячный план выполнен», — поделился Алишер Усманов.

Подробности можно прочитать в материале телеканала «360».