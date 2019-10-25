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В российских ресторанах будут продвигать отечественные вина

25 октября в 10:10 48 просмотров
, сообщают «Известия».

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В меню ресторанов планируют особым образом выделять российские вина. Такую инициативу поддержали Минсельхоз и Роспотребнадзор, сообщают «Известия».

В Минсельхозе считают, что в винных картах отечественные напитки должны идти первыми, а уже потом — импортные. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, отметили, что рестораны могут сами выбирать, как выделять национальные вина.

Как пояснила «Известиям» замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, прорабатывается «разумный вариант» реализации инициативы — наименее затратный для точек общепита.

Участники рынка уверены, что нововведения не создадут рисков для заведений. Однако нужны и другие способы продвижения отечественных вин. Как отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, потребителю нужно показать отечественное вино, которое может конкурировать с импортным.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-541922/

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