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Два пушистых облачка. Пензенцы ищут дом обаятельным котятам

25 октября в 10:48 216 просмотров
, которые нуждаются в любви.

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Пензенские волонтеры рассказали в Сети о двух пушистых малышах, которые нуждаются в любви.

Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» опубликовали фотографии милейших котят в группе соцсети «ВКонтакте».

«Главный мой подарочек — это ты! Новый год не за горами, и новая жизнь для этих двух красавчиков тоже. Мы ищем самых замечательных и заботливых мам и пап для бело-рыжего парня и камышки-красотки», — написали волонтеры.

Пользователи в комментариях умилились малышами, отметив, что они похожи на два маленьких пушистых облачка.

Подробнее о котятах и о том, как стать для них любящими хозяевами, можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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