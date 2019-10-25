Два пушистых облачка. Пензенцы ищут дом обаятельным котятам

Пензенские волонтеры рассказали в Сети о двух пушистых малышах, которые нуждаются в любви.

Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» опубликовали фотографии милейших котят в группе соцсети «ВКонтакте».

«Главный мой подарочек — это ты! Новый год не за горами, и новая жизнь для этих двух красавчиков тоже. Мы ищем самых замечательных и заботливых мам и пап для бело-рыжего парня и камышки-красотки», — написали волонтеры.

Пользователи в комментариях умилились малышами, отметив, что они похожи на два маленьких пушистых облачка.

Подробнее о котятах и о том, как стать для них любящими хозяевами, можно узнать здесь.