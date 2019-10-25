Тренды зимы. Пензячкам рассказали, как выбрать идеальную верхнюю одежду

Ежегодно с приходом холодов для представительниц прекрасного пола особую актуальность приобретает вопрос, связанный с обновлением гардероба. Как выбрать не только теплую, но и качественную, стильную вещь, выяснили журналисты информагентства.

Какой стиль сейчас в моде

Изучив Instagram-аккаунты фэшн-блогерш, можно сделать вывод, что в сезоне зима-2020 будут актуальны куртки типа oversize. Именно о них мы попросили рассказать эксперта в мире моды — менеджера магазина Nika-Moda Светлану Иванову.

«Холодный сезон невозможно представить без теплых курток. Это самый практичный и удобный вариант при сильных ветрах и минусовых температурах. В тренде — именно яркие варианты, например, желтые, красные, синие, а порой и белые модели. Дело в том, что сочный цвет поднимает настроение — и тем, кто носит такую куртку, и окружающим. Кроме того, вариант для модниц — верхняя одежда с эко-мехом. Жительницы Пензы с легкостью смогут найти подобные модели в магазине Nika-Moda.

Также, несмотря на веяния моды, в тренде — классические, элегантные варианты, которые подчеркивают талию и делают фигуру идеальной. Здесь рекомендую обратить внимание на удлиненные пальто с прямым силуэтом, которые отлично скрывают теплую объемную одежду и благодаря которым даже в самый лютый холод можно выглядеть хрупкими и утонченными», — отметила она.

Материалы и новые технологии

Однако, какой бы стиль вы не выбрали, необходимо обратить особое внимание на материалы и практичность. Для обеспечения максимального комфорта и тепла специалисты разработали технологию «климат-контроль».

«Ее суть — в том, что верхняя одежда сделана из комбинации некоторых материалов, которые предназначены для задержки тепла. Она создается по определенному алгоритму. То есть для подмышек и шеи применяется совершенно другой материал, в отличие от спины или живота. К тому же, есть несколько интересных особенностей. Например, в куртках и пальто, которые представлены в магазине, внутри находится термометр», — пояснила Светлана Иванова.

Для обеспечения идеального «климат-контроля» в верхней одежде применяют специальный утеплитель, который предотвращает переохлаждение и не сковывает движения. Такими функциями обладает утеплитель ComforTemp. Отмечается, что при его создании использовались специальные технологии NASA, разработанные швейцарской фирмой Schoeller для защиты американских астронавтов от резких перепадов температур в открытом космосе. При температуре выше 36 градусов материал утеплителя переходит из твердого состояния в жидкое, поглощая при этом большое количество тепловой энергии и предотвращая перегрев тела, а при охлаждении ниже 36 градусов выделяет накопленную тепловую энергию, не допуская переохлаждения. В результате при резких перепадах температуры вы не будете страдать от холода или жары.

Не последнюю роль в выборе зимней одежды играет и практичность. Особенно это важно для любительниц ярких вещей. Многие девушки, приходят в ужас от того, что их любимая куртка испачкалась и придется нести ее в химчистку, а, может, и вовсе нужно будет покупать новую. Пензячки же могут с легкостью стирать свои изделия, не думая о том, что вещь испортится.

Информагентство «Пенза-Пресс» благодарит Светлану Иванову и магазин Nika-Moda* за помощь в подготовке материала.

*Салон женской одежды Nika-Moda находится по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 13.