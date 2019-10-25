«Много критики, мало предложений». Программа Камнева вызвала ряд вопросов у депутатов



Напомним, конкурсной комиссией к рассмотрению на сессии было допущено четвре кандидата на пост мэра — Георгий Камнев, Андрей Лузгин, Денис Леонтьев и Иван Кирюхин.

Первым перед депутатами выступил Георгий Камнев. Он отметил, что главное в его программе — прагматичный, трезвый подход к решению имеющихся вопросов.

«Нам необходимо создавать собственную экономическую базу в Пензе. Есть ряд направлений, которые являются стратегическими и в которых город должен участвовать обязательно. Например, сфера ЖКХ — есть масса положительных примеров в стране, когда ЖКХ управляется, по большей части, муниципалитетом. Никто не говорит о том, что эту сферу необходимо монополизировать. Примеры больших городов показывают нам, что система управляется более эффективно, когда есть предложения для жителей и муниципальных управляющих компаний, и частных, и ТСЖ. Такое разнообразие помогает создать положительный эффект в сфере управления ЖКХ», — рассказал кандидат.

Второе направление, на котором остановился Георгий Камнев, — пассажирские перевозки в Пензе, которые, в основном, находятся в частных руках.

«Многие депутаты знакомились с отчетом Счетной палаты г. Пензы о том, что привело к банкротству МУП «ППП». У меня сложилось мнение, что оно было совершенно искусственным. Муниципальное предприятие работало достаточно эффективно, обслуживало порядка 27 маршрутов, но специально не подавало заявки на прибыльные. В других городах транспорт — в основном, в руках муниципалитета», — пояснил депутат ЗакСобрания региона.

Он отметил, что для масштабных реформ нужны средства, которых в бюджете нет.

«Нужно сконцентрироваться на двух-трех направлениях, в которых можно что-то сделать, и на одной стратегической цели, к которой мы будем стремиться, как к идеалу. Полагаю, что такой целью может быть то, что у нас хороший ресурс в виде людей. Люди — главная ценность и главный ресурс. Поэтому должны развиваться образование, нужно принимать более активное участие в реализации нацпроектов, чтобы привлекать дополнительные средства в бюджет. Второе направление — благоустройство и развитие общественных территорий. Третье — качественный общественный транспорт, решение проблемы пробок и парковок», — сообщил он.

После выступления кандидата депутаты приступили к вопросам.

«Если вы станете мэром, то должны будете оставить кресло депутата Законодательного Собрания и, вероятно, управление партией. Вы готовы к этому?» — поинтересовалась Людмила Коломыцева.

Георгий Камнев отметил, что приоритет для него — развитие города, и если это будет необходимо, то он сделает выбор в пользу должности главы администрации.

«Вы сказали, что создание муниципальный управляющей компании — это благо. Хотя был опыт по единой управляющей компании, и это привело к банкротству УК», — этот вопрос также озвучила Людмила Коломыцева.

По словам Георгия Камнева, его предложение основано на опыте других регионов. Кроме того, по его мнению, банкротство единой управляющей компании также «было странным».

Замглавы города Иван Краснов, обращаясь к кандидату, отметил, что в его программе слышал, в основном, критику и лишь одно предложение. Он поинтересовался, какие именно средства Георгий Камнев планирует привлечь за счет создания государственных предприятий.

«Если предоставлять услуги в стратегических сферах — транспорт, водоснабжение, ЖКХ. Думаю, речь идет примерно об одном миллиарде рублей. Качество услуг улучшится, и бюджет пополнится», — ответил депутат ЗакСобрания.