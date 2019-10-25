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В России засекретят данные о кредитах силовиков

25 октября в 11:27 118 просмотров
(БКИ), сообщают «Известия».

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Банк создаст для военных и силовиков отдельное бюро кредитных историй (БКИ), сообщают «Известия».

Необходимость возникла из-за опасений сохранности персональных данных. В трех крупнейших бюро, услугами которых пользуются большинство банков, есть американские акционеры. Банки сами выбирают с какими БКИ сотрудничать.

Новая структура будет полностью принадлежать российским собственникам и станет частью создаваемой экосистемы банка. По словам экспертов, бывали случаи, когда недобросовестные офицеры незаконно получали доступ к персональным данным контрактников и продавали их МФО, а за личными данными офицеров охотятся спецслужбы иностранных государств.

«Известия» направили запросы в топ-30 банков с вопросом, видят ли они необходимость в создании отдельного БКИ для военных. Официально ответил только один. Там необходимости создания нового бюро не увидели.

В Минобороны «Известиям» рассказали, что ведомство не против этого нововведения, но пока в министерстве его не обсуждают.


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