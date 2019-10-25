25 октября на очередной сессии Гордумы перед депутатами с программой выступил кандидат на должность мэра Пензы — первый зампред правительства региона Андрей Лузгин.

«С моей точки зрения, в будущем Пенза — комфортный город, где во главу угла ставятся потребности всех жителей, бизнеса, активистов, где безопасно растить детей, где все вне зависимости от места жительства получают доступ к разным услугам, где растут доходы граждан, увеличивается число рабочих мест. Это основа работы областной и городской властей. Наша основная задача — сделать так, чтобы все мы хотели продолжать жить в нашем городе и знали, как улучшить его», — подчеркнул он.

По словам Андрея Лузгина, важна прозрачность всех процессов, происходящих внутри городской администрации, принятия решений.

«Нужно регулярно мониторить ситуацию, понимать, где мы находимся, как нашу деятельность оценивают граждане. Здесь нужно работать с электронными инструментами, с гражданскими сообществами, с депутатами как носителями общественного мнения. Важно продолжать работать и над потенциалом города, потому что экономическая база — основа дальнейшего развития. Важно учитывать интересы бизнеса, инвесторов, самозанятых людей, как пензенцев, так и туристов, потенциальных жителей города», — отметил зампред правительства.

Он указал на необходимость решения проблем с изношенными сетями и транспортным сообщением — предложил развивать обзественный транспорт большой вместимости с использованием экологичного топлива. Также Андрей Лузгин сообщил, что нужно обеспечить шаговую доступность социальной инфраструктуры для пензенцев.

Остановившись на проблемах бизнеса, зампред отметил, что необходимо выстроить прозрачную работу с предпринимателями в части распределения земли. Также важно развивать культурную жизнь, событийный туризм, строить и благоустраивать скверы и парки.

На вопрос депутатов о том, из каких источников будет происходить пополнение бюджета города, Андрей Лузгин отметил, что нужно продолжать работу с теми ресурсами, которые есть у муниципалитета.

«Земля, развитие малого и среднего бизнеса, государственно-частного партнёрства. Город может больше участвовать в реализации национальных проектов», — выразил свою точку зрения кандидат на должность мэра.

Народные избранники также задали ему вопросы про наполнение бюджета, банкротство МУПов, прокладку сетей, а также о креативной экономике.

Напомним, 25 октября на сессии Гордумы депутаты выбирают нового мэра Пензы. Представлено четыре кандидатуры — первый зампред правительства Андрей Лузгин, депутат ЗакСобрания региона Георгий Камнев, вице-мэр Денис Леонтьев и глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин.