Пензячка пожаловалась на гору мусора на улице Карпинского

В Пензе на улице Карпинского образовалась гигантская свалка. Об этом в « Жалобной книге » информагентства написала местная жительница.

Женщина уточнила, что речь идет о мусорных контейнерах, расположенных рядом с Гусиловским рынком.

«Три дня не вывозится мусор, контейнер переполнен, мусор валяется рядом с площадкой, ветер разносит его по улице. За что мы платим деньги?» — написала она, прикрепив фото.

«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге». По всем обращением информагентство направляет официальные запросы в ведомства.