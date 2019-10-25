Депутаты Гордумы сорвали голосование на должность мэра Пензы

В Пензе 25 октября на очередной сессии Гордумы выбирают мэра города. Сначала депутаты решили голосовать с помощью электронной системы, однако были допущены нарушения, в связи с которыми было принято решение перейти к бумажным бюллетеням.

Голосование проходит тайно, оно могло осуществляться по бюллетеням и в электронном виде.

Часть депутатов высказалась за использование бумажных бюллетеней, однако большинство народных избранников не поддержало это предложение: 14 голосов было «за» и 16 — «против». Участники сессии решили, что выбирать мэра будут с помощью электронной системы голосования.

Впрочем, принятым решением оказались довольны не все. Депытаты продолжили спорить, доказывая, что электронное голосование может быть необъективным, так как депутат может проголосовать не за одного кандидата, а отдать голос нескольким. Глава города Владимир Мутовкин подчеркнул, что в таком случае будет проведено переголосование.

Народные избранники перешли к процедуре тайного электронного голосования. За Георгия Камнева было 14 голосов «за», 16 — «против» и четверо воздержались. Кандидатура Андрея Лузгина была поддержана большинством голосов — 20 депутатов проголосовали «за», 13 — «против» и один участник голосования воздержался. Дениса Леонтьева поддержало только девять депутатов, 21 человек проголосовал «против», четверо воздержались. За Ивана Кирюхина количество голосов «против» было 21, восемь человек проголосовали «за», а пятеро воздержались.

Глава города Владимир Мутовкин сообщил о том, что, судя по количеству голосов, кто-то из депутатов голосовал дважды. Из-за этого он предложил перейти к голосованию с помощью бумажных бюллетеней. Таким образом, впереди — процедура переголосования за кандидатуры на должность мэра.