Около 20 тысяч пензенцев смотрят Wink от «Ростелекома»

Благодаря сервису Wink можно смотреть более 200 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов от ведущих мировых студий на смартфоне, планшете, Смарт-ТВ и стационарном компьютере под одной учетной записью.

Стоит отметить, что смотреть Wink пензенцы предпочитают на умных телевизорах. Большая часть загрузок приходится на Смарт-ТВ, оставшаяся — на смартфоны и планшеты с Android и iOS. Ежемесячно количество девайсов с установленным Wink увеличивается более чем на 500.

С помощью Wink зрители могут управлять телевизионной трансляцией: пропускать рекламные блоки, ставить программу на паузу и пересматривать передачи за три прошедших дня. Пользователь может скачать на устройство понравившийся фильм или сериал, чтобы потом смотреть его без подключения к интернету в режиме офлайн.

«Сервис Wink — отличная возможность смотреть любимые передачи и фильмы там, где удобно: дома на экране телевизора, в общественном транспорте, в длительной командировке или на отдыхе. При просмотре Wink для абонентов мобильной связи от «Ростелекома» трафик не расходуется», — рассказал директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Бельков.

Кроме того, пользователям мультимедийной платформы доступны телеканалы в формате 4К: Ultra HD Cinema, Eurosport 4К, Insight UHD, Russian Extreme Ultra. На эксклюзивной основе зрители сервиса могут смотреть круглосуточный канал UFC TV, посвященный смешанным единоборствам.