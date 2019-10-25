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Кандидат в мэры Пензы Кирюхин предложил менять подход к людям

25 октября в 12:16 198 просмотров
, кандидат на пост мэра Пензы Иван Кирюхин выступил со своей программой перед депутатами Гордумы на сессии 25 октября.

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Глава администрации Малосердобинского района Пензенской области, кандидат на пост мэра Пензы Иван Кирюхин выступил со своей программой перед депутатами Гордумы на сессии 25 октября.

По словам Ивана Кирюхина, большое внимание в своей программе он уделяет активному досугу граждан и занятиям спортом.

«Спортивные объекты должны быть вблизи жилья. Второе — нужно делать ставку на человеческий потенциал. Нужно присматриваться к кадрам в районах, потому что Пенза притягательна для них. Но что мы имеем? Дети из района не могут попасть на обучение в ЦМИТы, а в другие регионы их берут. Нужно менять подход к людям, потому что мы работаем для них», — подчеркнул глава районной администрации.

Депутаты воздержались от вопросов по итогам выступления Ивана Кирюхина. Отметим, далее о своей программе народным избранникам должен был рассказать действующий вице-мэр Денис Леонтьев, однако он не явился на сессию. Информация об основных положениях его программы была роздана депутатам в печатном виде.

Напомним, всего народные избранники рассматривали четыре кандидатуры на должность мэра. О программе Андрея Лузгина можно почитать здесь, ознакомиться с выступлением Георгия Камнева перед депутатами — здесь.


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