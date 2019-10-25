Кандидат в мэры Пензы Кирюхин предложил менять подход к людям

Глава администрации Малосердобинского района Пензенской области, кандидат на пост мэра Пензы Иван Кирюхин выступил со своей программой перед депутатами Гордумы на сессии 25 октября.

По словам Ивана Кирюхина, большое внимание в своей программе он уделяет активному досугу граждан и занятиям спортом.

«Спортивные объекты должны быть вблизи жилья. Второе — нужно делать ставку на человеческий потенциал. Нужно присматриваться к кадрам в районах, потому что Пенза притягательна для них. Но что мы имеем? Дети из района не могут попасть на обучение в ЦМИТы, а в другие регионы их берут. Нужно менять подход к людям, потому что мы работаем для них», — подчеркнул глава районной администрации.

Депутаты воздержались от вопросов по итогам выступления Ивана Кирюхина. Отметим, далее о своей программе народным избранникам должен был рассказать действующий вице-мэр Денис Леонтьев, однако он не явился на сессию. Информация об основных положениях его программы была роздана депутатам в печатном виде.

Напомним, всего народные избранники рассматривали четыре кандидатуры на должность мэра. О программе Андрея Лузгина можно почитать здесь, ознакомиться с выступлением Георгия Камнева перед депутатами — здесь.