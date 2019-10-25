Московский критик назвала «МаскерадЪ» важным событием в истории театра

С 24 по 31 октября в Пензе проходит третий международный театральный фестиваль «МаскерадЪ» (18+). Перед его открытием организаторы, члены жюри и актеры пообщались с журналистами.

Первый «МаскерадЪ» прошел в 2014 году, он был посвящен 200-летию со дня рождения Лермонтова. В 2017-м, в год 100-летия Октябрьской революции, темой стала классическая драматургия. В этом году фестиваль посвящен творчеству Всеволода Мейерхольда.

«Для нас дорого — быть на таком фестивале. Очень приятно оказаться в Пензе, многие из нас тут — впервые. Есть ощущение от сцены, от встреч с друзьями, от тех, с кем только познакомился, что это по-настоящему театральный город. Чувствуется особое проникновенное внимание к личности Мейерхольда, к его творчеству, к возвышенным легендам, связанным с его именем. Это придает ощущение высокой планки фестиваля, и я очень рад, благодарю судьбу и друзей, что у нас есть, что представить», — сказал руководитель творческой лаборатории московского театра «Школа драматического искусства» Игорь Яцко.

Программа фестиваля открылась спектаклем столичного театра «Женитьба» (16+), поставленным режиссером Александром Огаревым.

«Почему Гоголь? Наверное, это давняя любовь. Мне не приходилось делать спектакли по гоголевским пьесам, но я давно хотел этого. В разговоре с Ольгой Эдуардовной, директором нашего театра, мы набрели на идею сделать «Женитьбу», поскольку в театре был и есть явный Подколесин — роль исполняет Игорь Яцко», — поделился он.

Директор театра Ольга Соколова пожелала, чтобы мэтры и начинающие актеры правильно совпали на сцене гостеприимного пензенского театра. Она представила Дмитрия Репина, который играет Яичницу — смешного и обаятельного персонажа «Женитьбы».

«Я первый раз в Пензе. Мы успели прогуляться по старому городу, просто замечательно, что таким флагманом в центре стоит огромный театр. Это, конечно, о многом говорит — о любви к театру. Я надеюсь, что фестиваль пройдет замечательно. Могу пожелать огромного, не то что международного, а космического масштаба и размаха, и замечательных зрителей», — сказал актер «Школы драматического искусства» Дмитрий Репин.

Московский театровед и критик Валентина Федорова отметила хорошее наполнение фестиваля, по ее словам, представленные спектакли составили славу мейерхольдовского театра: «Ревизор» (16+), «Самоубийца» (12+), «Женитьба» (16+), «Чайка» (12+) и др.

«Мейерхольд умел чувствовать и угадывать время. Его спектакли никогда не проходили тихо и спокойно, это всегда были взрыв и буря эмоций, это были события. Они так и остались в истории театра, культуры. Замечательно, что в Пензе чтут память Мейерхольда, что есть музей. Да, многое не сохранилось, но это дом, где он жил, где формировался. Это человек, который очень много сделал.

То, что пензенский театр очень мудро на себя взял миссию по сохранению мейерхольдовского наследия, — это очень важно. Фестиваль «МаскерадЪ» — не просто домашняя радость, это принципиальное событие в истории российского театра. Я хочу пожелать, чтобы и местные, и федеральные власти не забывали о том, что если у нас не будет связи с нашими предшественниками, то многое будет утеряно в современном театре», — подчеркнула она.

Расписание можно посмотреть здесь. Кроме показа спектаклей, представлена большая программа. Так, московский кинокритик Алена Солнцева проведет цикл лекций-кинопоказов, студенты режиссерского факультета ГИТИС подготовят с пензенскими актерами эскизы по другим пьесам, к которым в разное время обращался Мейерхольд. Ведущим этой творческой лаборатории станет известный театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский. Также пройдут мастер-классы и творческие встречи.

Ранее информагентство подготовила большой материал к 145-летию со дня рождения режиссера-реформатора Всеволода Эмильевича. Интервью с художественным руководителем «Театра доктора Дапертутто» Наталией Кугель и виртуальную экскурсию по «Дому Мейерхольда» смотрите по ссылке.