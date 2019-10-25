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Пензенские компании задолжали «ЭнергосбыТ Плюс» 1,7 миллиардов

25 октября в 13:17 88 просмотров
«ЭнергосбыТ Плюс» должны более полутора миллиардов рублей.

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В Пензе некоторые компании не платят за тепловую энергию. Филиалу «ЭнергосбыТ Плюс» должны более полутора миллиардов рублей.

Самыми крупными должниками, по данным на 24 октября, являются МКП «Теплоснабжение г. Пензы» — 1,4 млрд руб., АО «Пензтеплоснабжение» — 36 млн рублей, ООО «МУП Ленинского района» — 15,5 млн рублей, управляющая компания «Твой дом» — 4,1 млн рублей.

Есть организации, у которых сумма задолженности — менее миллиона: УК «Аспект» — 794 тыс. руб., СМУП «Пензалифт» — 593 тыс. руб., управляющая компания «Пятый ЖЭК» — 506 тыс. руб., ООО «МУП Первомайского района» — 415 тыс. руб.

Общий долг перед филиалом составляет 1,7 млрд рублей, это сумма трех инвестиционных и ремонтных кампаний.

«Отсутствие регулярных платежей как от физических, так и от юридических лиц может не лучшим образом сказаться на прохождении осенне-зимнего периода. Мы призываем жителей Пензы к дисциплинированной оплате квитанций», — подчеркнул директор пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.


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