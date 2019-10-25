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Сердобчанин сдался в полицию после смерти брата

25 октября в 13:36 34 просмотра

В городе Сердобске Пензенской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 58-летнего мужчины.

13 октября сердобчанин пришел домой пьяным. Когда он закурил, младший брат попросил не делать этого дома. Родственники поругались.

«Со слов мужчины, старший брат ударил его рукой по шее. В ответ он, разозлившись, несколько раз вонзил в него нож. Экспертиза установила, что смерть наступила от раны на шее и большой кровопотери», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

После этого 55-летний житель Сердобска пошел в полицию. Его задержали и предъявили обвинение. В настоящее время мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.


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