Сердобчанин сдался в полицию после смерти брата

13 октября сердобчанин пришел домой пьяным. Когда он закурил, младший брат попросил не делать этого дома. Родственники поругались.

«Со слов мужчины, старший брат ударил его рукой по шее. В ответ он, разозлившись, несколько раз вонзил в него нож. Экспертиза установила, что смерть наступила от раны на шее и большой кровопотери», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

После этого 55-летний житель Сердобска пошел в полицию. Его задержали и предъявили обвинение. В настоящее время мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.