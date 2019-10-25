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В Пензе на острове Пески утонул человек

25 октября в 14:00 184 просмотра

25 октября ночью спасатели выехали на вызов на остров Пески.

Местный житель позвонил в пожарно-спасательную службу после того, как увидел, что в районе улицы Лебедевская тонет мужчина.

«Две группы спасателей со станций «Центральная» и «Пески» оперативно выдвинулись на место происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Когда они приехали, на поверхности воды уже никого не было. Водолазы просмотрели местность и нашли тело. Погибшего передали полицейским, которые будут разбираться в случившемся.

Пензенские спасатели напоминают, что основная причина гибели на воде — алкоголь. Не следует заходить в водоем в нетрезвом виде. Если вы совершаете сплав, то нужно помнить о правилах безопасности и надевать спасательный жилет.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&ll=45.024397%2C53.183258&mode=search&panorama%5Bdirection%5D=62.480066%2C1.903492&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=45.020205%2C53.182026&panorama%5Bspan%5D=116.853195%2C74.850714&sll=45.022996%2C53.183296&source=wizgeo&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16

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