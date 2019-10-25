В Пензе на острове Пески утонул человек

Местный житель позвонил в пожарно-спасательную службу после того, как увидел, что в районе улицы Лебедевская тонет мужчина.

«Две группы спасателей со станций «Центральная» и «Пески» оперативно выдвинулись на место происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Когда они приехали, на поверхности воды уже никого не было. Водолазы просмотрели местность и нашли тело. Погибшего передали полицейским, которые будут разбираться в случившемся.

Пензенские спасатели напоминают, что основная причина гибели на воде — алкоголь. Не следует заходить в водоем в нетрезвом виде. Если вы совершаете сплав, то нужно помнить о правилах безопасности и надевать спасательный жилет.