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Видео с опасным маневром пензенского водителя попало в Сеть

25 октября в 14:21 212 просмотров
групп социальной сети «ВКонтакте» появилась запись, на которой легковой автомобиль промчался на «красный».

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В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появилась запись, на которой легковой автомобиль промчался на «красный».

На кадрах видно, как через пешеходный переход на проспекте Победы во время того, как горел запрещающий сигнал светофора, промчалась легковушка. При этом автомобиль объехал по встречке стоящие перед «зеброй» машины. За несколько секунд до этого дорогу перешли пешеходы.

В комментариях к посту пользователи посоветовали отправить видеозапись в ГИБДД.

Напомним, согласно КоАП, за проезд на красный сигнал светофора водителю грозит штраф 1000 рублей, при повторном подобном нарушении — 5000 рублей. За выезд на полосу для встречного движения влечет штраф в 5000 рублей либо лишение прав на четыре-шесть месяцев.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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