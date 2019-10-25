В Госдуме предложили штрафовать россиян за брошенных на улице животных

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предложил дополнить новую редакцию КоАП пунктами, предусматривающими ответственность за оставление хозяевами своих питомцев на улице.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Владимира Бурматова, предлагается также привлекать к ответственности за организацию боев с участием животных, за нарушение правил содержания в приютах, производство и распространение продукции, где присутствуют сцены жестокого обращения с животными.

«Мы проводили слушания по применению закона об ответственном обращении с животными. У нас там было 300 экспертов со всех регионов страны, все сказали, что без поправок в КоАП эти нормы просто будут неэффективны», — отметил Владимир Бурматов.

По его словам, закон об ответственном обращении с животными, принятый в 2018 году, ушел далеко вперед по сравнению с остальным законодательством.

«У нас теперь отстает и Уголовный кодекс, и КоАП, и подзаконные акты, и закон о ветеринарии», — пояснил депутат Госдумы.