В Госдуме предложили штрафовать россиян за брошенных на улице животных

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Владимира Бурматова, предлагается также привлекать к ответственности за организацию боев с участием животных, за нарушение правил содержания в приютах, производство и распространение продукции, где присутствуют сцены жестокого обращения с животными.
«Мы проводили слушания по применению закона об ответственном обращении с животными. У нас там было 300 экспертов со всех регионов страны, все сказали, что без поправок в КоАП эти нормы просто будут неэффективны», — отметил Владимир Бурматов.
По его словам, закон об ответственном обращении с животными, принятый в 2018 году, ушел далеко вперед по сравнению с остальным законодательством.
«У нас теперь отстает и Уголовный кодекс, и КоАП, и подзаконные акты, и закон о ветеринарии», — пояснил депутат Госдумы.