Как сделать учебу для ребенка приятной и увлекательной?

Несмотря на то, что учебный год недавно начался, многие пензенские родители уже задаются вопросами, как мотивировать ребенка учиться, отвлечь от игр и гаджетов. Мы советуем не паниковать и обратиться к современным технологиям: если к ним грамотно подходить, они могут быть хорошим подспорьем для детей в освоении новых знаний. Пензенцам нужно лишь организовать и отрегулировать все процессы.

Приводим ниже несколько советов от педагогов-психологов, которые помогут вдохновить ребенка на учебу и сделать этот процесс увлекательным.

1. Режим. Необходимо соблюдать расписание, причем поговорка «Делу время, потехе час» важна как в плане работы, так и в плане отдыха, ведь растущий организм особенно нуждается в нем. Педагоги советуют составить дневной график для ребенка: когда он делает уроки, когда занимается спортом или музыкой, когда отдыхает. Если школьник будет знать, что его «час» на отдых, игры или телевизор ему в определенное время гарантирован, то не станет «тянуть» с уроками, а постарается справиться со всеми делами как можно быстрее.

2. Собственный пример и вовлеченность. «От осинки не растут апельсинки», — это правда, с которой придется смириться. Если ваш ребенок никогда не видел вас с книгой, то будет проблематично донести до него, что читать — полезно. Поэтому для того, чтобы мотивировать детей делать что-либо, нужно мотивировать сначала себя. Если вы любите рукоделие, дайте и ребенку возможность проявить себя в этом. Продемонстрируйте ребенку на личном примере, что интересную жизнь мы создаем для себя сами. Кто-то читает, кто-то играет на скрипке, кто-то закаляет медные трубы и гнет подковы. Главное — получать удовольствие от процесса.

3. История и пример. Чтобы ребенок увлекся учебой, можно показать ему на исторических пример, как нашу жизнь преобразил прогресс, как многого люди достигли благодаря стремлению к знанию и постоянному труду. Можно взять ребенка в исторический музей или музей прикладного искусства. Если нет возможности сходить в культурное учреждение, можно воспользоваться прогресса: большинство крупных музеев имеет отличные интерактивные сайты своих экспозиций с подробными экскурсиями и дополнительной информацией.

Интернет и телевизор могут стать отличным подспорьем. К фондам многих библиотек есть виртуальный доступ. К примеру, на сайте Российской детской государственной библиотеки можно найти pdf-версии выпусков советских детских журналов 20-х и 30-х годов прошлого столетия. А операторы позволяют абонентам фактически носить многотысячную библиотеку в кармане — в приложении мобильного телефона. Например, с помощью МТС Библиотека книги можно не только читать, но и слушать.

Также необходимо учитывать, что дети воспринимают мир, в первую очередь, через визуальные образы. Поэтому учить географию и биологию им будет проще с каналами National Geographic и Animal Planet, они доступны в пакетах Спутникового ТВ МТС, а не по скучным учебникам.

Кстати, если у вас до сих пор нет интернета, чтобы иметь доступ ко всем достижениям мирового прогресса, и познавательных каналов, чтобы учить детей с удовольствием, — обратите внимание на акцию «Вместе — не роскошь»: у вас появится возможность не только совершать виртуальные прогулки по лучшим музеям мира и оказаться в любой точке планеты через спутниковый эфир, но и прилично сэкономить. Подробности можно узнать по номеру: 8 800 250 0890.

4. Для детей важны вдохновляющие примеры и вера в себя. Рассказывайте своему ребенку о достижениях сверстников: победителей предметных олимпиад (к слову, Россия — один из мировых лидеров в этой сфере!), шахматистов, спортсменов, музыкантов. При этом важно внушить ребенку, что и он сможет отличиться в любой сфере, если постарается. Нужно поддерживать его веру в себя, гордиться даже маленькими достижениями, делиться и своим опытом. А главное — и сами не забывайте учиться новому и самосовершенствоваться!