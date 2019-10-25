В Пензенской области определили лучшие социальные проекты года

Как сообщает пресс-центр облправительства, рассматривались заявки от 28 индивидуальных предпринимателей, коммерческих и некоммерческих организаций. Всего на суд комиссии было представлено 29 проектов:
— шесть — по направлению «Здравоохранение»;
— три — по направлению «Образование»;
— семь — по направлению «Культура»;
— один — по направлению «Экология»;
— два — по направлению «Производительность труда и поддержка занятости».
Победителями регионального этапа конкурса стали пять проектов социального предпринимательства:
— проект «Центр социального обслуживания «Близкие люди» (номинация «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»);
— «ЦМИТ «ИнТехно» — площадка детского технического творчества» и «Бизиборд — игрушка, помогающая изучать окружающий мир» (номинация «Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей»);
— «Детский книжный клуб «Фан Чемодан» и «Хвостленд» (номинация «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере»).
Победители примут участие в федеральном этапе конкурса. Кроме того, их наградили сертификатами на услуги по продвижению проекта.