В Пензенской области определили лучшие социальные проекты года

Как сообщает пресс-центр облправительства, рассматривались заявки от 28 индивидуальных предпринимателей, коммерческих и некоммерческих организаций. Всего на суд комиссии было представлено 29 проектов:

— шесть — по направлению «Здравоохранение»;

— три — по направлению «Образование»;

— семь — по направлению «Культура»;

— один — по направлению «Экология»;

— два — по направлению «Производительность труда и поддержка занятости».

Победителями регионального этапа конкурса стали пять проектов социального предпринимательства:

— проект «Центр социального обслуживания «Близкие люди» (номинация «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»);

— «ЦМИТ «ИнТехно» — площадка детского технического творчества» и «Бизиборд — игрушка, помогающая изучать окружающий мир» (номинация «Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей»);

— «Детский книжный клуб «Фан Чемодан» и «Хвостленд» (номинация «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере»).

Победители примут участие в федеральном этапе конкурса. Кроме того, их наградили сертификатами на услуги по продвижению проекта.