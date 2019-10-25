Ученики школы им. Лермонтова в Спутнике вышли на экологический субботник (видео)

Город Спутник — небольшой уютный район со своими традициями. Одной из них является активное участие жителей в благоустройстве. Например, ученики школы им. Лермонтова каждый год приводят в порядок набережную. В минувшие выходные они решили поддержать экологическую акцию «Чистый берег».

«Я очень рада, что у меня и моих одноклассников есть возможность сделать что-то на благо нашего города — Города Спутника», — отметила ученица школы им. Лермонтова Анастасия Ханина.

Дети утверждают: в Спутнике даже убираться приятно. Красота набережной, пляжа и озера, в котором плавают утки, — все это дарит отличное настроение и настраивает на позитив.

Во время субботника школьники проделали большую работу: очистили от листьев и другого мусора территорию набережной рядом с парком аттракционов. Сотрудники компании «Термодом» также поддержали экологическую акцию. Они предоставили ученикам инвентарь и вывезли весь собранный ребятами мусор.

Субботник продлился несколько часов, и теперь любой житель и гость микрорайона может порадоваться аккуратным газонам и чистым дорожкам.