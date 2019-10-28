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Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта

28 октября в 10:25 108 просмотров
«Школа экспорта» РЭЦ. Его темой стало таможенное регулирование экспортной деятельности.

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Пензенские бизнесмены прошли бесплатный семинар в рамках образовательной программы «Школа экспорта» РЭЦ. Его темой стало таможенное регулирование экспортной деятельности.

Семинар провела сертифицированный тренер Татьяна Глухова. Теоретическая часть была подкреплена заданиями, чтобы попробовать применить полученные знания на практике.

Представители малого и среднего бизнеса, на которых и рассчитана программа обучения, узнали об основах таможенного законодательства, о видах и формах контроля и ответственности за правонарушения, о таможенных платежах и определении страны происхождения товара.

«Во многих случаях требуется подтверждение, что товар является российским. Для этих целей он должен быть либо полностью произведен в России, либо переработан на территории РФ. Это дает контрагентам определенные преференции при ввозе наших товаров за границу. У них — более льготные минимальные ввозные пошлины, если мы подтверждаем что товар российский. Единственный уполномоченный орган на выдачу сертификатов происхождения товаров — Торгово-промышленная палата», — пояснила Татьяна Глухова.

Также участники семинара узнали, каким образом товару присваивается код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности). Именно от него будет зависеть размер таможенного платежа. Начинающим и опытным экспортерам рассказали, как не переплачивать при прохождении таможенных процедур.

«Наша компания заинтересована в выходе на мировые рынки, пока мы только готовимся к этому. Сегодняшний семинар помог структурировать уже имеющуюся информацию, также узнала много новых нюансов», — рассказала представитель пензенского предприятия по пошиву одежды Елена Семенова.

«Таможенное регулирование экспорта» — это один из 11 семинаров в рамках образовательной программы «Школа экспорта» РЭЦ. Следующими темами станут — «Правовые основы экспорта» (31 октября), «Налоги в экспортной деятельности» (6 ноября), «Логистика для экспортеров» (11 ноября), «Продукты компании группы РЭЦ» (14−15 ноября).

По итогам каждого семинара слушатели проходят тестирование и получают сертификат «Школы экспорта» РЭЦ.

Участие в семинарах — бесплатное, нужна лишь регистрация. Подробная информация — на сайте exportedu.ru, кроме того, интересующие вопросы можно задать по телефонам фонда поддержки предпринимательства 99−09−51 (Сидорова Вероника Сергеевна) или 56−01−40, 8−937−417−20−41 (Сидин Илья Сергеевич).


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