Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта

Семинар провела сертифицированный тренер Татьяна Глухова. Теоретическая часть была подкреплена заданиями, чтобы попробовать применить полученные знания на практике.

Представители малого и среднего бизнеса, на которых и рассчитана программа обучения, узнали об основах таможенного законодательства, о видах и формах контроля и ответственности за правонарушения, о таможенных платежах и определении страны происхождения товара.

«Во многих случаях требуется подтверждение, что товар является российским. Для этих целей он должен быть либо полностью произведен в России, либо переработан на территории РФ. Это дает контрагентам определенные преференции при ввозе наших товаров за границу. У них — более льготные минимальные ввозные пошлины, если мы подтверждаем что товар российский. Единственный уполномоченный орган на выдачу сертификатов происхождения товаров — Торгово-промышленная палата», — пояснила Татьяна Глухова.

Также участники семинара узнали, каким образом товару присваивается код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности). Именно от него будет зависеть размер таможенного платежа. Начинающим и опытным экспортерам рассказали, как не переплачивать при прохождении таможенных процедур.

«Наша компания заинтересована в выходе на мировые рынки, пока мы только готовимся к этому. Сегодняшний семинар помог структурировать уже имеющуюся информацию, также узнала много новых нюансов», — рассказала представитель пензенского предприятия по пошиву одежды Елена Семенова.

«Таможенное регулирование экспорта» — это один из 11 семинаров в рамках образовательной программы «Школа экспорта» РЭЦ. Следующими темами станут — «Правовые основы экспорта» (31 октября), «Налоги в экспортной деятельности» (6 ноября), «Логистика для экспортеров» (11 ноября), «Продукты компании группы РЭЦ» (14−15 ноября).

По итогам каждого семинара слушатели проходят тестирование и получают сертификат «Школы экспорта» РЭЦ.

Участие в семинарах — бесплатное, нужна лишь регистрация. Подробная информация — на сайте exportedu.ru, кроме того, интересующие вопросы можно задать по телефонам фонда поддержки предпринимательства 99−09−51 (Сидорова Вероника Сергеевна) или 56−01−40, 8−937−417−20−41 (Сидин Илья Сергеевич).

