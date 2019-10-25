Пензенские руководители могут принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Как сообщает пресс-центр облправительства, для участия в конкурсе необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью.

«Помимо основного конкурса, в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». На дистанционном этапе участники должны будут пройти ряд тестов, направленных на проверку интеллектуальных способностей, общих знаний, управленческой готовности и потенциала», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Напомним, конкурс реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Он направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, которые владеют русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеют опыт руководства не менее пяти лет. А для участников младше 35 лет достаточно иметь двухлетний стаж работы на руководящей должности.