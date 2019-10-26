«Роскартография» заказала большую электронную карту Пензенской области

Госкомпания «Роскартография» намерена через госзакупки заключить договор на создание «единой электронной картографической основы в виде цифровых ортофотопланов масштаба 1:10 000 на территорию Пензенской области».

Стоимость работ — 46,2 млн рублей. Эти средства выделяются из федерального бюджета в рамках проекта «Информационная инфраструктура» подпрограммы «Государственная регистрация прав, кадастр и картография».

Исполнитель работ должен иметь лицензии от УФСБ на проведение работ, связанных со сведениями гостайны, а также на геодезическую и картографическую деятельность. Карта составляется на основе аэрофотосъемки с использованием точного геодезического приемника.

Все материалы не должны предаваться третьим лицам. Работы должны завершить до 11 ноября.