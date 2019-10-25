Белозерцев поручил разработать проект по расширению Ахунского переезда

25 октября губернатор Иван Белозерцев рассмотрел схемы организации дорожного движения на проблемной транспортной развязке в районе Ахунского переезда в Пензе.

В настоящее время в связи с закрытием на реконструкцию Бакунинского моста выросла транспортная нагрузка на дорогах, в результате возникают пробки. Транспортными развязками в районе Ахунского переезда и на улице Нейтральной постоянно пользуются жители микрорайона ГПЗ-24 в Пензе и зареченцы.

В региональном минстрое предложили создать дополнительные полосы на участках дорог рядом с переездом, которые ведут в центр Пензы и Заречный. Кроме того, будет обустроена дополнительная полоса при повороте налево на пересечении улицы Нейтральной и дороги, ведущей на Ахунский переезд.

Также будет пересмотрена система дорожных знаков, с АО «РЖД» достигнута договоренность о пересмотре графика движения поездов с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

По словам министра Александра Гришаева, дороги расширят в течение 10 дней, а в 2020 году предстоит капитальная реконструкция данных участков.

Губернатор подчеркнул, что население микрорайона ГПЗ-24 растет, и нагрузка на данный участок в перспективе продолжит увеличиваться, поэтому необходимо расширить Ахунский железнодорожный переезд.

«Нужно сделать либо одну дополнительную полосу, либо две — в обе стороны. Необходимо пригласить проектный институт, подготовить проект и на следующий год провести эту работу. Такая возможность есть», — поручил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона намерен осуществить все необходимые согласования с руководством «РЖД».