Диетолог рассказала о вреде томатного сока

Любителям томатного сока рекомендуют употреблять его с осторожностью: большое количество соли делает этот продукт опасным для больных гипертонией.

О вреде томатного сока предупредила врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова. По ее словам, соль не ощущается вкусовыми рецепторами, что может приводить к повышению артериального давления. Нужно обращать внимание на количество соли, однако производители указывают его далеко не всегда.

«Поэтому людям с артериальной гипертонией вообще следует избегать регулярного употребления томатного сока либо делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли», — цитируют специалиста по питанию «Известия».

Осторожно относиться к этому напитку следует и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

«В этот период запрещено употреблять не только томатный сок, но и большую часть остальных продуктов в сыром виде, в том числе — овощи и фрукты», — добавила диетолог.

При этом она отметила, что для всех остальных потребителей томатный сок будет полезен в качестве профилактики онкозаболеваний.

«Томатный сок ценен с точки зрения большого содержания ликопина. Ликопин — это антиоксидант, который обладает очень мощными, в том числе — противораковыми, свойствами», — пояснила Лидия Ионова.