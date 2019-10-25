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Поликлинику в Нижнем Ломове готовят к сдаче

25 октября в 17:21 160 просмотров

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел заседание оперативного штаба на стройпрощадке детской поликлиники в городе Нижний Ломов.

В настоящее время в поликлинике завершены основные строительно-монтажные работы, проведены инженерные коммуникации. На всех этажах ведется отделка помещений, готовность второго и третьего — 95%. В кабинетах уже установили двери, покрасили стены, постелили линолеум и установили подвесной потолок. Коридоры второго и третьего этажей выложили плиткой, сообщает пресс-центр облправительства. Параллельно специалисты подрядной организации ведут отделочные работы на первом этаже здания поликлиники.

Территорию медучреждения благоустроили: тротуар выложили плиткой, оборудовали парковку.

Министр Александр Гришаев призвал увеличить темп производства работ и организовать работу на объекте в две смены. Сдать объект планируется в ноябре.

Отметим, что создание комфортных условий для получения гражданами медицинской помощи является одним из приоритетов национального проекта «Здравоохранение», который инициировал президент Владимир Путин. Реализация мероприятий в рамках нацпроекта находится на личном контроле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/191742/

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