Центробанк опубликовал курсы доллара и евро на 26 октября

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 26 октября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,8600 до 63,9966 руб., курс евро снизился с 71,1400 руб. до 71,1194 руб.

Золото будет стоить 3 095,87 рублей за грамм, серебро — 37,29, платина — 1 909,39, палладий — 3 652,13.