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Центробанк опубликовал курсы доллара и евро на 26 октября

25 октября в 17:40 118 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 26 октября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,8600 до 63,9966 руб., курс евро снизился с 71,1400 руб. до 71,1194 руб.

Золото будет стоить 3 095,87 рублей за грамм, серебро — 37,29, платина — 1 909,39, палладий — 3 652,13.


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