«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой

Экологист Надежда Кузнецова намерена развить в Пензе проект «My cup, please» (0+), который уже действует во многих российских городах. В чем его суть, разбиралась журналист Виктория Сысоева.

Кофе навынос в одноразовом стаканчике давно стал ежедневным аксессуаром жителей городов, причем не только мегаполисов, но и провинций. Новые кофейни регулярно открываются в торговых центрах, а количество маленьких киосков в парках и скверах уже не сосчитать. Многим нравится начинать день с нежного капучино или крепкого эспрессо. Но полезна эта привычка для окружающей среды?

Эковолонтеры бьют тревогу и предупреждают, что даже бумажные одноразовые стаканчики нельзя назвать хорошей с точки зрения сохранения окружающей среды альтернативой многоразовой посуде. Поэтому активисты предложили приходить в кафе с многоразовой посудой — со своей кружкой. Проект называется «My cup please» (http://mycupplease.ru/).

Он полностью некоммерческий. Идея появилась в республике Беларусь еще в 2017 году и довольно быстро была подхвачена волонтерами из Санкт-Петербурга. Добровольцы создали специальную карту в Сети и предлагают различным заведениям отмечаться на ней, таким образом заявляя о готовности налить кофе или чай в чашку посетителя. Теперь на этой карте отмечено и несколько пензенских заведений. Пока их всего семь, но региональный координатор Надежда Кузнецова надеется, что со временем ей удастся подключить к проекту еще больше торговых точек.

«Я начала активно подключать пензенские кафе в конце лета. Именно тогда написала главному координатору по России, они выслали мне инструкции, и я принялась за дело. Сначала обратилась к знакомым ребятам, которые работают в кафе и при этом неравнодушны к проблемам экологии. Поэтому одними из первых на карте «My cup please» появились заведения эконаправленности», — рассказала Надежда Кузнецова.

Некоторые кафе предлагают всем, кто нальет напиток в свой стакан, какой-нибудь бонус — хорошую скидку или десерт. Так получается привлечь больше внимания со стороны тех, кто мало знает о вреде пластиковой посуды. Заведения, где поддерживают проект «My cup, please» вы обязательно заметите — координаторы выдают для каждого из них специальные логотипы. Впрочем, по словам Надежды Кузнецовой, многие кафе делали это и раньше — просто не стремились обозначить эту опцию в меню.

Почему одноразовые стаканчики для кофе — это зло?

Экологист и координатор проекта «My cup, please» в Пензе Надежда Кузнецова призывает отказаться от всех видов одноразовых стаканчиков. Даже от бумажных. Они не такие уж безопасные, как нам кажется, изнутри кружечки покрыты пластиковой пленкой. Порознь это перерабатываемые материалы, однако отделить бумагу от пленки крайне сложно. Активисты проекта «My cup, please» утверждают, что на данный момент ни одно предприятие России не принимает на переработку использованные бумажные стаканчики. А это значит, что они также засоряют окружающую среду.

Кроме того, борцы за будущее экологии однозначно против философии быстрого потребления. Сколько вы пользуетесь бумажным стаканчиком? Не больше двадцати минут. А потом оставляете в мусорке.

По всей России каждый год используется около 6 миллиардов бумажных одноразовых стаканчиков. Если однажды россияне перейдут на многоразовые альтернативы, это позволит сохранить 367 тысяч тонн древесины и 5,8 млрд литров воды, а также сократить мусор на 42 тысячи тонн в год. Теперь представили, каков масштаб негативного влияния кофейной посуды на природу?

Кстати, от пластиковых крышек, которые предлагают любителям кофе навынос следует отказаться в первую очередь. И не только потому, что они вредны для природы. Здоровью человека они также угрожают — крышка сделана из полистирола и может содержать канцерогенные вещества, которые переходят в напиток при нагреве.

Как выбрать многоразовую кружку?

Итак, если вы все же решили сменить одноразовые стаканчики на многоразовую кружку, то запомните, что главный критерий при выборе — долговечность. Если приобрести дешевую пластиковую кружку и через несколько месяцев выбросить ее из-за появившихся царапин — много пользы экологии вы не принесете. Поэтому в магазинах обращайте внимание на качественные кружки — лучше не выбирать нового «кофейного друга» где попало. Оптимальный выбор — это термокружка. Она при хорошем обращении прослужит вам месяцы и даже годы.

«Если выбираете кружку с пластиковыми элементами, то обязательно обращайте внимание на то, чтобы даже пластик был пищевой. И не ведитесь на моду. Некоторое время назад в экосообществе начали активно обсуждать бамбуковые стаканы в качестве альтернативы. А потом оказалось, что при нагревании они выделают формальдегид. Надежных производителей таких кружек пока не нашлось, поэтому лучше не рисковать и выбирать что-то знакомое и надежное», — советует Надежда Кузнецова.

Пока Надежда Кузнецова — единственный координатор проекта «My cup, please» в Пензе. Но в некоторых, более крупных городах, идею развивают несколько человек. Пензячка надеется, что однажды и в нашем городе неравнодушных людей станет больше. Присоединиться к сообществу борцов против пластиковых стаканчиков просто — достаточно зарегистрироваться на сайте и постепенно помогать заведениям вводить практику использования многоразовой посуды. Но даже если к таким активным действиям вы пока не готовы, то даже личного отказа от привычных одноразовых кружечек будет достаточно.