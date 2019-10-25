В Пензе состоится коллегиальный прием больных псориазом

В Пензенской области 29 октября, в Международный день псориаза, состоится прием пациентов, страдающих тяжелыми формами этого кожного заболевания.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, коллегиальный прием будет проходить с 12 до 14 часов в областном клиническом центре специализированных видов медпомощи. С пациентами и их родственниками пообщается главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии, главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

Также в составе принимающих специалистов заявлены заведующая поликлиническим отделение № 1 Ольга Николашина, заведующая дерматовенерологическим отделением Марина Пьянова и заведующий дневным стационаром Заури Габараев.

Кроме того, всех желающих с 9 до 10 часов в конференц-зале клинического центра проинформируют о данном заболевании. Записаться на прием можно по телефону 32−11−29, возрастные ограничения — 0+.

Псориаз — одно из самых проблемных и распространенных кожных заболеваний в мире, данным недугом страдает до 5% населения России. Болезнь может проявляться в раннем возрасте, имеет осеннее-весеннюю сезонность, обострения при частых стрессах и нарушениях питания.