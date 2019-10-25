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В центре Пензы 4 ноября ограничат движение машин

25 октября в 17:33 148 просмотров

Пресс-служба администрации Пенза сообщила об ограничении движения транспорта в районе Юбилейной площади 4 ноября.

В День народного единства, 4 ноября, на площади пройдет торжественное мероприятие. Поэтому планируется временно ограничить стоянку с 20 часов 3 ноября до 13 часов 4 ноября на участках:

— по ул. Бакунина: от ул. Толстого до ул. Суворова;

— по ул. Пугачева: от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина;

— по ул. Бакунина на участке от ул. Некрасова до ул. Пугачева;

Кроме того, на этот же период на ул. Новый Кавказ от ул. Толстого до ул. Пугачева, а также в вышеназванных местах, будет перекрыто движение.

«Данные меры вводятся в целях обеспечения безопасности жителей города», — отметили в мэрии.


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