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В Пензе стартовал театральный фестиваль «Маскерадъ»

25 октября в 19:29 102 просмотра
, Заречного, Москвы, Ульяновска, Саратова и Перми.

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В очередь на сцену пензенского драматического театра имени А. В. Луначарского выстроились девять коллективов из Пензы, Заречного, Москвы, Ульяновска, Саратова и Перми.

Все постановки так или иначе связаны с именем Всеволода Мейерхольда — его 145-летию и посвятили третий международный фестиваль на Сурской земле, сообщает телеканал «Экспресс».

В программе «Маскерада» (18+) — спектакли по произведениям Николая Гоголя, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Николая Эрдмана и других авторов. Их будут ставить всю ближайшую неделю, вплоть до 31 октября. В этот день в областном драматическом театре актеры московского театра «На Юго-Западе» покажут спектакль «Чайка» (12+). Кстати, открывали фестиваль тоже москвичи — артисты «Школы драматического искусства».

«Очень приятно оказаться в Пензе. Многие из нас в этом городе впервые, и есть приятное ощущение от сцены, от театра, от встречи с друзьями и с теми, с кем только познакомился — такого по-настоящему театрального города», — сказал руководитель творческой лаборатории «Школы драматического искусства» Игорь Яцко.


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