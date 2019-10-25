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Охотника из Иссинского района обвиняют в убийстве человека (видео)

25 октября в 20:21 236 просмотров
, которая произошла у пруда недалеко от села Долгоруково Пензенской области. Там был застрелен 44-летний мужчина.

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Уголовное дело возбудили после трагедии, которая произошла у пруда недалеко от села Долгоруково Пензенской области. Там был застрелен 44-летний мужчина.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельным ранением в живот. Рядом находились очевидцы и предполагаемый стрелок — мужчина 53 лет.

Восстановить ход событий полицейским удалось после опроса. Оказалось, что нетрезвый сельчанин вместе со своим сыном приехали к водоему поохотиться на уток.

«В связи с тем, что мужчина занимался разведением рыбы в пруду, он предположил, что неизвестные приехали для ловли рыбы без разрешения. На своем авто он стал преследовать машину подозреваемого. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник взял свое охотничье ружье и выстрелил в сторону потерпевшего», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова

Жителя Иссинского района задержали. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщает телеканал «Экспресс».

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и закрепления доказательной базы», — сказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.


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