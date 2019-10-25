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В Пензе открыли движение по новой эстакаде трассы М-5 «Урал» (видео)

25 октября в 21:17 176 просмотров

Движение транспорта открыто на 633-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в черте Пензы. Строительство новой эстакады началось в октябре прошлого года.

В итоге получилась двухуровневая транспортная развязка, включая путепровод протяженностью 81 метр. Теперь водители, следующие по улице Островной, могут беспрепятственно выезжать на М-5 в обоих направлениях без пересечений с автомобилями, двигающимися по федеральной трассе.

«В рамках реализации проекта участок автомобильной дороги М-5 «Урал» доведен до 1В технической категории, шириной проезжей части 15 метров с устройством пяти метров разделительной полосы с барьерным ограждением по оси. Также построен путепровод длиной 81 метр, обеспечен съезд во всех направлениях», — сообщил заместитель начальника Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» Кирилл Вдовин.

Сейчас на объекте продолжаются укрепительные работы, устройство искусственного электроосвещения и шумозащитных экранов, установка дорожных знаков, нанесение разметки.

Полностью сдать объект планируют в ноябре этого года, сообщает телеканал «Экспресс».


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